Siena, il centrodestra dice no alle primarie. Enrico Tucci: "Il nostro candidato è Emanuele Montomoli"

Niente primarie nel centrodestra senese. Enrico Tucci, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e anche coordinatore del tavolo, non ha dubbi: "Il centrodestra senese non ha bisogno di primarie perché è unito e al nostro interno non ci sono contrapposizioni. Appoggiamo la candidatura a sindaco di Emanuele Montomoli, il resto è civismo in varie forme e salse". Con attacco a Massimo Castagnini: "Non credo ami essere definito una persona di centrodestra. È stato nominato in Siena Parcheggi, ora Sigerico, dall’attuale amministrazione ma come tecnico".

Elezioni comunali 2023: è Emanuele Montomoli il candidato sindaco del centrodestra

