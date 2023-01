Siena, bimbo nasce in mezzo alla bufera di neve: mamma e babbo guidati al telefono dalla dottoressa del 118

23 gennaio 2023 a

a

a

Nascere è sempre qualcosa di straordinario, pur essendo una delle cose più naturali del mondo. Eppure ci sono avvenimenti o situazioni che rendono il venire alla luce qualcosa di ancora più speciale.

La neve cade ancora: prorogata l'allerta meteo

È quello che è accaduto la mattina di martedì 23 gennaio a un bimbo d San Quirico d’Orcia, che ha dato il primo vagito nel bel mezzo di una tempesta di neve. Così per complicare il fatto di non essere proprio in prossimità delle ostetricie e far preoccupare un poco i genitori. Babbo e mamma che, supportati e guidati al telefono dalla dottoressa Leila Teodorani della Centrale operativa Siena-Grosseto del 118, hanno gestito in autonomia il parto.

Una domenica con la neve: boom di visitatori e disagi sulle strade

L’ambulanza è arrivata infatti a nascita già avvenuta, con il bimbo in ipotermia per il gran freddo della giornata, nonostante la casa fosse adeguatamente riscaldata. Arrivati sul posto, il medico Luca Berti e i dipendenti della Misericordia di Montalcino Alessio Marconi e Angelo Bonacchi hanno immediatamente proceduto al trasporto di mamma e figlio alle Scotte di Siena. È stato proprio l’equipaggio dell’ambulanza a tagliare il cordone ombelicale. Attualmente ricoverati nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Siena, mamma e figlio stanno bene. Felici come quando da bambini vedevamo i primi fiocchi di neve.

Neve in Valdichiana, Amiata e Valdorcia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.