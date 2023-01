Siena, elezioni: parte la campagna elettorale per le primarie del centrosinistra

23 gennaio 2023 a

A meno di improbabili sorprese, per il Comune di Siena sarà una corsa a quattro per le elezioni comunali 2023. Tre i candidati certi: Emanuele Montomoli per il centrodestra, Massimo Castagnini e Fabio Pacciani per due raggruppamenti distinti di liste civiche.

Il quarto arriverà dalle primarie del centrosinistra, tra Anna Ferretti del Pd ed Ernesto Campanini di Iep Siena. Come previsto, non si è inserito nessun altro pretendente dopo il ritiro di Massimo Vita. La coalizione ha definito le regole per il voto del 12 febbraio. I seggi, la cui collocazione sarà deliberata in settimana, saranno aperti dalle 8 alle 21. La campagna elettorale si aprirà oggi, 23 gennaio, e si concluderà l’11 febbraio.

I due concorrenti hanno accettato di sottoscrivere il “Manifesto dei progressisti e riformisti senesi per Siena 2023” e la dichiarazione di impegno comune a riconoscere e sostenere lealmente il vincitore delle primarie. Un’altra sponda arriverà dal Partito Socialista.

