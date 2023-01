Siena, da febbraio nuovo servizio di bus navette per snellire il traffico negli orari di uscita dalle scuole

23 gennaio 2023 a

Dal mese di febbraio a Siena saranno in servizio bus navette per snellire il traffico. Sigerico darà in appalto queste corse che saranno attive negli orari di punta nella fascia pre-pranzo (con esattezza dalle ore 12 alle ore 14), ovvero quando tanti studenti escono da scuola proprio per evitare sovrapposizioni nelle fasce orarie più delicate. I bus navetta trasporteranno i turisti dal Fagiolone (foto) fino alla risalita del Costone e viceversa. Aperto il bando di Sigerico per appaltare il servizio da febbraio 2023 fino al 2025.

