Toscana, la neve cade ancora: allerta meteo prorogata a Siena, Arezzo, Pistoia, Prato e Grosseto

Ancora maltempo sulla Toscana, dove dal pomeriggio di domenica 22 gennaio, sono attese piogge in pianura e neve sulle colline e in montagna. In particolare, dal pomeriggio di oggi, domenica, fino al primo pomeriggio di domani, lunedì 23 gennaio, si avranno nevicate sparse di debole o moderata intensità sui rilievi a quote collinari (oltre 400 metri), più insistenti sulle zone appenniniche.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emesso un codice giallo per neve, valido fino alle 15 di lunedì 23: ad essere interessati sono soprattutto il versante appenninico orientale e il sud est della regione. Le province coinvolte sono Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Grosseto e Siena.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Sul Monte Amiata è arrivata la neve

