Siena, caso mense e residenze universitarie: il Dsu rassicura, nuovo attacco della Cgil

22 gennaio 2023 a

a

a

Sulla situazione delle mense e delle residenze universitarie a Siena interviene il Dsu. “La direzione del Dsu Toscana non ha mai ricevuto ufficialmente istanza di colloquio dalle organizzazioni sindacali in merito ai problemi sollevati e si dichiara fin da subito disponibile ad affrontarlo”, si legge in una nota". L’Azienda regionale per il diritto allo studio ribadisce il suo impegno "per migliorare le condizioni di vivibilità delle proprie strutture, una maggiore sicurezza degli studenti e dell’efficienza energetica nell’ottica della transizione ecologica".

Torna a intervenire anche la Cgil, con Daniela Spiganti, membro della segreteria provinciale: "L’attuale situazione delle mense e delle residenze universitarie a Siena, ma la situazione vale per tutta la Toscana e quindi anche per le città di Firenze e di Pisa, crea problematiche agli studenti e mette a rischio l’occupazione di lavoratori".

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola domenica 22 gennaio

La Regione chiede al Comune di riaprire la mensa Bandini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.