Siena, Vittoria Doretti responsabile codice rosa contro la violenza: "Lavorare con i giovani ed entrare nelle scuole"

Vittoria Doretti è stata confermata come responsabile della rete regionale del codice rosa, cioè quello speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenze e di abusi, in particolare donne e bambini ma anche vittime di crimini d’odio. Le statistiche pubblicate di recente hanno confermato che anche a Siena i numeri relativi alle violenze sono ancora molto alti. “È vero - conferma Doretti - E la pandemia da Covid e le situazioni da essa generate hanno anche accentuato molte situazioni. Dobbiamo tutti avere bene a mente quello che è il mondo dei giovani, quella che è la loro quotidianità, ciò che fanno abitualmente. Si deve entrare di più nelle scuole. Nei giovani i comportamenti cambiano di generazione in generazione in un mondo che va velocissimo”.

Vittoria Doretti, Mangia d'oro 2017, confermata alla guida del Codice rosa regionale

