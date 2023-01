Siena-Grosseto, cinque anni per raddoppiare i 2.840 metri del quarto lotto della Due Mari

22 gennaio 2023 a

Più di cinque anni per raddoppiare 2.840 metri di strada. Succede nel quarto lotto quattro della strada statale Grosseto-Siena, da Civitella Marittima a Lanzo. Il 17 settembre 2020 l’allora ministro dei trasporti Paola De Micheli tagliava il nastro per i lavori sulla porzione di strada che va dal chilometro 27+200 al chilometro 30+040 del tratto grossetano-senese della Due Mari: a due anni e quattro mesi di distanza Anas fa sapere che “il completamento è previsto per la fine del 2025”, mentre l’avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 20%. Il precedente termine per i lavori era previsto alla fine del 2023.

