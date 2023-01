Siena, Rino Rappuoli: "Non ci libereremo del Covid. I vaccini servono anche per altri virus"

21 gennaio 2023 a

a

a

I vaccini anti-Covid “sono stati un miracolo di velocità, tecnologia, investimento, collaborazione, e ci hanno permesso di uscire più rapidamente dalla pandemia”. E' il parere di Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena. Che poi ammonisce: "Questo virus ormai c’è su questo pianeta e non ce ne libereremo”. Secondo Rappuoli i vaccini “sono importanti non solo per Covid, ma anche per l’influenza, per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e così via".

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola sabato 21 gennaio

Covid e nuove varianti dalla Cina, Tumbarello (Aou Senese): "Più il virus cambia, più il nostro sistema di difesa sarà in difficoltà. La preoccupazione è legittima"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.