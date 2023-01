Siena, restaurata la lapide di Formichi: è l'autore della Marcia del Palio

21 gennaio 2023 a

Sono passati 110 anni dalla scomparsa del maestro Pietro Formichi, l’autore della Marcia del Palio, e il comitato Amici del Palio ha deciso di restituire splendore alla lapide in sua memoria che è presente nel cimitero monumentale della Misericordia di Siena. Il restauro è stato curato in maniera sorprendente da Francesco Gerardi grazie alla possibilità concessa dall'Arciconfraternita di Misericordia, che è stata espressamente ringraziata per questo.

Domani (donenica 22 gennaio 2023) una delegazione del consiglio degli stessi Amici del Palio porterà al monumento un mazzo di fiori per celebrare la ricorrenza che riguarda colui che ha creato le note che, da poco prima della fine del XIX secolo, accompagnano i momenti salienti in occasione delle Carriere del 2 luglio e del 16 agosto, facendo saltare il cuore in gola a tutti i senesi.

