Siena, neve sul Monte Amiata: parte la stagione sciistica

Oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, si torna a sciare sul monte Amiata. Le società degli impianti hanno infatti comunicato che saranno aperti e fruibili la pista Canalone, versante senese e grossetano, e i campi scuola Vetta e Macinaie, serviti dalle seggiovie Cantore e Macinaie, dagli skilift Jolly e Asso di Fiori, dal tapis roulant Vetta.

Tanto duro lavoro e dunque gli operatori ce l’hanno fatta. Le temperature scese sotto lo zero (anche meno otto nella notte) hanno permesso di azionare le macchine per la produzione di neve artificiale che ha integrato quella naturale. Da giorni i mezzi erano infatti in movimento per lavorare la neve e integrare lo strato naturale con quello prodotto dai macchinari, mentre venerdì 20 gennaio sono scesi in campo i battipista, per mettere a punto l’area sciabile. Verificato anche il funzionamento di seggiovie, sciovie e del tapis roulant a servizio della Vetta, che da quest’anno rientra tra gli impianti di risalita dello skipass Amiata.

Servizio completo sul Corriere di Siena di sabato 21 gennaio.

