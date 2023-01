Siena, Palio: ecco il calendario di addestramento dei cavalli

20 gennaio 2023 a

Il Presidente della Commissione Tecnica Comunale di Siena, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2023, approvato il 19 gennaio, dalla Giunta Comunale, ha stabilito che le visite dei cavalli per l’ammissione all’Albo si svolgeranno l’11 e 12 marzo e, nel caso di un numero elevato di soggetti, anche il 10 marzo.

Questo il calendario di addestramento : martedì 21 marzo lavori di addestramento a Mociano, martedì 28 marzo lavori di addestramento a Mociano, sabato 1° aprile corse di addestramento a Monticiano, martedì 11 aprile corse di addestramento a Monticiano, martedì 18 aprile lavori di addestramento a Mociano, martedì 2 maggio corse di addestramento a Monticiano, martedì 9 maggio lavori di addestramento a Mociano, martedì 16 maggio corse di addestramento a Monticiano, martedì 30 maggio lavori di addestramento a Mociano, martedì 6 giugno lavori di addestramento a Mociano.

Il programma, in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre eventualità.

I proprietari o affittuari dei cavalli di età uguale o superiore ai 5 anni dovranno aderire all'invito dell'Amministrazione comunale a partecipare ad almeno due corse e a due lavori di addestramento del circuito comunale, salvo diversa decisione della Commissione Tecnica Comunale.

La mancata accettazione dell’invito non obbliga l’Amministrazione alla reiterazione dello stesso.

