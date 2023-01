Siena, il questore Milone: "Dopo il Covid rilascio di passaporti triplicato rispetto al 2020"

20 gennaio 2023 a

Il dibattito sui tempi per il rilascio o per il rinnovo del passaporto ormai ha una portata nazionale, visto che in tutta Italia si sono dilatati. E' successo anche a Siena, dove comunque l’attesa è ridotta rispetto ad altre realtà. “Nel 2022 - spiega il questore Pietro Milone - abbiamo rilasciato o rinnovato ben 11 mila passaporti: il doppio rispetto al 2021 e addirittura il triplo del 2020. Questo perché, durante il lockdown, per due anni tante persone non hanno viaggiato e a molti è scaduto il documento". Finita la pandemia del Covid, e tornata la possibilità di muoversi, in tanti hanno tirato fuori il passaporto dal cassetto, scoprendo che era scaduto e aggiungendosi a coloro che invece lo chiedono per la prima volta.

Passaporto: a Siena 98 giorni di attesa per avere un appuntamento

"Attualmente - prosegue Milone - i nostri tempi per rilascio o rinnovo sono in media di circa due mesi e mezzo: un dato da migliorare, fino al dissolvimento. Però ci tengo a evidenziare che tuteliamo sempre le necessità e le urgenze, ad esempio per motivi di salute o di lavoro".

