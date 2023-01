Siena, Mps: Grieco non sarà più presidente

19 gennaio 2023 a

a

a

La Banca Monte dei Paschi di Siena volta pagina per quanto riguarda la presidenza. Patrizia Grieco, nel corso del Consiglio di amministrazione che si è tenuto oggi (19 gennaio 2023), ha infatti comunicato che la sua avventura finirà con la prossima assemblea di bilancio. La manager di Rocca Salimbeni, nell'occasione, anche fatto sapere di aver informato il Ministero dell’economia e delle finanze della sua indisponibilità al rinnovo dell’incarico, che è appunto in scadenza.

Mps, fissati termini e condizioni dell'aumento di capitale fino a 2,5 miliardi. Ecco i dettagli



“E’ stata un’esperienza umanamente e professionalmente molto intensa - ha fatto sapere Grieco attraverso un comunicato, - culminata con il successo dell’aumento di capitale. Ringrazio quindi tutti i colleghi, l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, il management e il Consiglio di amministrazione che hanno svolto uno straordinario lavoro in anni molto complessi e sfidanti”. La poltrona è quindi virtualmente vacante, ma ci sarà tempo per valutare come muoversi.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola venerdì 20 gennaio 2023



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.