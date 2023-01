Siena, Uto Ughi: "I Maneskin sono un'offesa alla cultura e all'arte"

19 gennaio 2023 a

I Maneskin? "Sono un’offesa alla cultura e all’arte". Parola del celebre violinista Uto Ughi che a Siena per la presentazione degli appuntamenti del centenario dell’Accademia Musicale Chigiana, si è espresso così nei confronti della band romana ormai lanciata nell’olimpo della musica mondiale. Ughi, che era presente all’incontro in qualità di direttore artistico degli eventi musicali speciali per l’Accademia musicale Chigiana, ha sottolineato: "Non ce l’ho particolarmente con i Maneskin, penso che ogni genere ha diritto di esistere", ma "quando fanno musica e non quando urlano e basta".

"Si conferma l’impegno dell’amministrazione - dice l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella - in vista di un programma triennale di celebrazioni per i cento anni delle attività concertistiche della Chigiana.Il maestro Ughi, fortemente voluto dal sindaco Luigi De Mossi e accolto con entusiasmo dall’Accademia Musicale Chigiana, darà grande impulso e un prestigioso contributo nel programma di eventi e concerti, al quale saremo onorati di collaborare come amministrazione e assessorato alla cultura. Giovani, forza, entusiasmo, sogno: con queste parole definiamo il Conte Chigi Saracini e con queste parole Siena e la Chigiana devono guardare al presente e al futuro. Siamo impegnati nello scrivere, tutti assieme, un’altra pagina della storia dell’Accademia".

"Con grande piacere e orgoglio - sostiene Alessandro Benvenuti, direttore artistico Teatri di Siena - ospiteremo alcuni degli eventi per il Centenario delle attività concertistiche della Chigiana, che vedrà anche una figura così importante di direttore come Uto Ughi. Un connubio fra Teatri di Siena e Accademia Chigiana che sono sicuro renderà queste celebrazioni storiche: Siena sarà ancora una volta al centro della scena culturale e musicale, anche grazie a questa collaborazione, fortemente voluta dal Comune di Siena".

