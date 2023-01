Siena, passaporto: 98 giorni di attesa per avere un appuntamento

19 gennaio 2023 a

Novantotto giorni di attesa prima di poter avere l'appuntamento per andare a fare per la prima volta o a rinnovare il passaporto. Chi si fosse collegato il 18 gennaio mattina nel portale predisposto dalla Questura per poter sbrigare queste pratiche a Siena avrebbe potuto fissare un appuntamento non prima della mattina di mercoledì 26 aprile. Oppure due giorni più tardi, venerdì 28 aprile.

La problematica si sta registrando in tutta Italia, e si riscontra anche a Siena. Sono infatti questi i tempi di attesa che si registrano collegandosi, dopo avere fatto lo Spid, al sito internet e al servizio online predisposto per poter prendere appuntamento per andare a fare per la prima volta o a rinnovare il passaporto.

All’improvviso le richieste di rinnovi sono arrivate in maniera sproporzionata rispetto a ciò che avveniva solitamente. In tante città si sono così allungati i tempi di attesa anche solamente per poter fare il primo incontro in Questura.

Anche a Siena c’è un po’ da attendere: 98 giorni, includendo tuttavia in questo conto anche i festivi. Le prenotazioni dei cittadini sono continue e quasi frenetiche, anche in questi giorni.

