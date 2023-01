Siena, Palio: ecco le proposte di modifica al protocollo equino

19 gennaio 2023 a

Palio di Siena 2023, incontro del sindaco con capitani delle contrade e proprietari dei cavalli sul protocollo equino.

Due anni di sospensione nel caso in cui un cavallo non venga presentato se non per validi e giustificati motivi alle previsite del Ceppo. È una delle modifiche al protocollo equino che sono state illustrate nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio a Palazzo Pubblico dal sindaco di Siena Luigi De Mossi in una riunione effettuata prima con i capitani delle contrade e poi con i proprietari dei cavalli.

“Abbiamo illustrato le modifiche che abbiamo intenzione di fare e che porteremo in giunta – ha detto il primo cittadino, Luigi De Mossi. – Mi pare che i capitani fossero tutti d’accordo, o comunque non ci sono state osservazioni al riguardo, e lo stesso vale per i proprietari che mi sono sembrati soddisfatti della proposta che abbiamo avanzato. Ho voluto condividere tutto per la delicatezza dei temi e anche per un giusto coinvolgimento delle contrade e dei proprietari".

