Siena, fondi Pnrr: il Comune nomina un responsabile per i progetti. In ballo 50 milioni di finanziamenti

Progetti Pnrr a Siena, il Comune ha scelto. L’ingegnere Eugenio Rossi è stato nominato responsabile “progettazione e realizzazione opere". Rossi è già dipendente del Comune di Siena e la nomina è stata conferita con l’atto dirigenziale numero 101 di martedì 17 gennaio, a firma del segretario generale Franco Caridi. Rossi, come si legge nell’atto, “risulta in possesso dei requisiti giuridici e delle caratteristiche culturali e professionali idonee al conferimento dell’incarico, come emerge dal curriculum di studio e dall'esperienza professionale del dipendente, che gli forniscono la necessaria base culturale e professionale nonché la formazione utile ad approfondire le problematiche connesse alle funzioni da svolgere”. Tra fondi già ottenuti e richiesti dal Comune di Siena in ballo ci sono 50 milioni.

