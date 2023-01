Siena, elezioni comunali 2023: è Emanuele Montomoli il candidato sindaco del centrodestra

18 gennaio 2023 a

a

a

Il candidato a sindaco che i partiti di centrodestra a Siena appoggeranno alle prossime elezioni amministrative 2023 è il civico Emanuele Montomoli.

La fumata bianca è giunta oggi, mercoledì 18 gennaio, a Roma dove si sono incontrati i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, Lega Mario Lolini e Forza Italia Massimo Mallegni.

Tutti e tre, sentiti anche i responsabili provinciali dei partiti, hanno deciso di puntare sull’imprenditore titolare della Vismederi, azienda del settore biomedicale. “C’è stata una convergenza totale sul nome di Montomoli – sostengono i coordinatori regionali Rossi, Mallegni e Lolini - che rappresenta la figura giusta per permettere al centrodestra di vincere nuovamente le elezioni amministrative a Siena. Montomoli è persona stimata e conosciuta, inserita perfettamente nel tessuto sociale cittadino, oltre che un imprenditore di successo. Siamo convinti che la sua visione manageriale, all’insegna dell’innovazione, assicuri anche in ambito politico forza propulsiva per il buon governo di Siena”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.