Siena, violenza sessuale sulla figlia: padre condannato. Abusi anche quando la ragazza era minorenne

Abusi sessuali e violenze sulla figlia, fin da quando la ragazza era minorenne. Per questo un uomo di 74 anni della provincia di Siena è stato condannato a nove anni e due mesi per i reati di violenza sessuale, lesioni e anche maltrattamenti, questi a carico della madre della figlia. La ragazza oggi ha 24 anni. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto dal giudice Roberto Carrelli Palombi, al termine della discussione tra le parti, nel corso della quale la pm Silvia Benetti ha ripercorso nella sua requisitoria dinanzi al collegio la terribile storia della ragazza, già raccontata dalla stessa durante una straziante deposizione in incidente probatorio.

