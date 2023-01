Siena, furti in centro e nei negozi: la Municipale denuncia 35enne e recupera portafogli

18 gennaio 2023 a

Nel primo pomeriggio di martedì 17 gennaio, personale della Polizia Municipale in servizio in zona centro a Siena ha intercettato una 35enne straniera, alla quale è stato contestato il reato di tentato furto nei confronti di più persone, sulla base di informazioni e querele presentate da diversi soggetti, a seguito di fatti che sarebbero accaduti anche all'interno di alcune attività commerciali della zona. A seguito di rapide indagini e accertamenti successivi, è stato rinvenuto un portafogli all'interno di un cestino per i rifiuti di via Banchi di Sopra, riconducibile e riconosciuto come appartenente a una delle persone derubate. La 35enne, in quanto in possesso di numerose banconote di vario taglio di dubbia provenienza, è stata denunciata a piede libero su disposizione del Magistrato.

