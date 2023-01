Siena, Palio: buche nella pista di Mociano. Risponde il Comune

18 gennaio 2023 a

L’attenzione dei senesi per il mondo del Palio, per la sua tutela e salvaguardia, e anche quindi per la preparazione dei cavalli in vista del loro arrivo in Piazza del Campo è sempre massima. Così si spiegano alcune segnalazioni relativamente all’attuale stato della pista di Mociano. Che oggi si presenta, in effetti, in maniera imperfetta, con buche in vari punti della pista stessa che sono state causate dalle precipitazioni delle ultime settimane.

Oggi - 18 gennaio - nel pomeriggio, intanto, il sindaco di Siena Luigi De Mossi incontrerà allenatori di cavalli e fantini per parlare del protocollo: come il primo cittadino ha dichiarato più volte, infatti, le modifiche che saranno apportate verranno condivise prima di arrivare all’approvazione del documento.

E così alcuni senesi chiedono che si proceda quanto prima per migliorare la situazione. La risposta arriva dagli uffici comunali.

