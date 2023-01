Siena, lavori più rapidi nelle strade comunali con l'accordo quadro: Palazzo Pubblico investe 250 mila euro

18 gennaio 2023 a

Lavori più rapidi e con meno burocrazia nelle strade del comune di Siena. Palazzo Pubblico mette a disposizione 250 mila euro per un accordo quadro: previsti interventi che possano rendersi necessari nel corso del 2023, un tesoretto da utilizzare assegnando i valori rapidamente alle aziende aggiudicatarie dell’appalto. “Questo accordo quadro - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Corsi - ci permette, nei limiti consentiti dalle attuali normative, rapidità e flessibilità negli interventi sulle strade comunali”. Come per il piano neve e le 17 aziende “reclutate” sul territorio per interventi rapidi in caso di emergenza gelo, l’amministrazione comunale vuole farsi trovare pronta in caso di problemi sulle strade.

