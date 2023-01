Siena, allarme dell'Ance per le case green: "Il 90% delle abitazioni non rispetta i requisiti chiesti dall'Europa"

17 gennaio 2023 a

Case green, per Siena la situazione è difficile. “Per fare ciò che ora l’Europa chiede dovremmo intervenire, tra l’altro in tempi rapidi, sul 90% del patrimonio abitativo del territorio senese”. A dirlo è Giannetto Marchettini, presidente di Ance Siena: “Il 90% delle abitazioni del territorio della provincia di Siena non rispetta - afferma - i requisiti che vengono ora richiesti. Capisco che l’intento dell’operazione sia nobile, ma adesso questa misura viene calata dall’alto e si va a dire ai cittadini che saranno obbligati a fare nei prossimi anni simili lavori. Per lo meno sarebbero quindi necessari degli incentivi in tal senso”.

Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola martedì 17 gennaio



