Siena, elezioni, Lega e Forza Italia: "Avanti uniti con FdI". Il 18 gennaio vertice sul candidato sindaco

Da Roma il messaggio è chiaro: alle elezioni comunali di Siena si va uniti. Per ribadirlo sono arrivati nella sede in via dei Rossi, dove si è tenuto l’incontro tra Lega e Forza Italia, la deputata Erica Mazzetti e il commissario regionale del Carroccio, Mario Lolini.

“Noi qui abbiamo governato per cinque anni come centrodestra, da tre mesi lo stiamo facendo a livello nazionale. Quindi è ovvio che vogliamo continuare in questa alleanza. Sicuramente troveremo la sintesi sul candidato a sindaco”, ha detto la rappresentante forzista. “L’unita del centrodestra ci deve essere in tutti i sensi, così da essere competitivi nella Regione”, ha aggiunto Lolini.

I due partiti si “consegnano” così nelle mani di Fratelli d’Italia. Domani il coordinatore provinciale Francesco Michelotti ha convocato gli alleati.

Servizio completo sul Corriere di Siena di martedì 17 gennaio

