Siena, temperature in picchiata e rischio gelo: scatta il piano neve del Comune. Sono 17 le aziende pronte a intervenire sulle strade

17 gennaio 2023

Sembra finalmente scattata l'ora dell'inverno. Con una brusca e consistente diminuzione delle temperature attesa nelle prossime ore e la possibilità di nevicate in buona parte della provincia di Siena, capoluogo compreso, soprattutto nella giornata di giovedì 19 gennaio. Palazzo Pubblico arriva preparato ad affrontare questa situazione con il suo piano neve (in foto la nevicata di gennaio 2019). Sono mobilitate avendo 17 ditte del territorio per “interventi di urgenza, quali precipitazioni nevose, fenomeni ghiaccio, fenomeni idrogeologici di varia natura nelle strade in capo a questa Amministrazione”. L'investimento è di mille euro ad azienda. Questo piano neve “è parte dell'insieme delle attività da eseguire, con la massima tempestività, per consentire la continuità della circolazione sulle strade e loro pertinenze”.

