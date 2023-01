Siena, elezioni: il candidato Pacciani (Polo Civico) incontra i residenti di Vico Alto, Scacciapensieri e Botteganova

16 gennaio 2023 a

Il tour ‘Strada per strada’ di Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, continua a ritmo serrato. Mercoledì 18 gennaio, alle ore 18, la campagna di ascolto e partecipazione fa tappa nella zona Nord della città, chiamando a raccolta gli abitanti dei quartieri di Vico Alto, Scacciapensieri e Botteganova presso l’Auditorium della Parrocchia di Vico Alto, in via Liguria 6 a Siena.

Invariata la modalità di gestione della prima tappa degli incontri di Strada per Strada. Al primo appuntamento infatti Fabio Pacciani e le sette associazioni del Polo Civico Siena ascolteranno le problematiche ma anche le aspirazioni e i desideri dei cittadini che abitano nei quartieri di Vico Alto, Scacciapensieri e Botteganova. Dopo il primo appuntamento Pacciani tornerà nei quartieri rispondendo, punto per punto, alle istanze degli abitanti con proposte e idee concrete elaborate insieme a professionisti, esperti e consiglieri comunali delle associazioni civiche. La seconda tappa a Vico Alto, Scacciapensieri e Botteganova si svolgerà venerdì primo febbraio, alle 18, sempre nei locali della Parrocchia di Vico Alto.

“Il percorso del Polo Civico Siena – spiega Pacciani – prosegue senza sosta. Incontro dopo incontro stiamo riscontrando tanta voglia di partecipare e di far parte di un progetto nuovo per la città, basato prima di tutto sul coinvolgimento dei cittadini e sul confronto diretto, senza filtri e con la sicurezza di essere ascoltati davvero. Sono proprio la ricerca del contatto con le persone e l’idea che la città debba essere costruita insieme a chi la abita le differenze sostanziali tra il nostro percorso civico e quello dei partiti tradizionali che, al momento, sembrano più impegnati a far quadrare i conti interni che pensare al bene comune. Sono molto grato a chi, fino ad oggi, è venuto a incontrarci, a sollevare i dubbi e a cercare rassicurazioni sul futuro chiedendo di spezzare il legame tra poteri forti e politica e di dare aria e prospettive certe alla città. Noi stiamo lavorando da mesi su una visione di comunità e su una visione di crescita e di sviluppo strategica per Siena che guarda al presente ma allo stesso tempo guarda ai prossimi dieci anni ”.

