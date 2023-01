Siena, Palio al centro di una parata di carnevale: Consorzio non approva

16 gennaio 2023 a

Siena e la sua Festa al centro di una sfilata di carnevale. E' quello che sta per realizzare la città statunitense di New Orleans, nota in tutto il mondo per la musica jazz: una parata con il Palio come unico tema. I carri saranno protagonisti il 21 febbraio 2023, in occasione di martedì grasso, e il progetto è in piedi da qualche anno, visto che i primi approcci risalgono a prima della pandemia ma tutto era stato bloccato dalla furia del Covid. A breve il progetto diventerà realtà e verrà visto da un numero enorme di persone, essendo una manifestazione molto nota e apprezzata dagli americani che, se non saranno in Louisiana dal vivo, guarderanno le immagini in televisione o via web. Volendo leggere il lato positivo, sarà un veicolo di promozione senza precedenti, senza però l'ok del Consorzio per la tutela del Palio.

Antonio Carapelli è il nuovo presidente del Consorzio per la tutela del Palio

Il presidente Antonio Carapelli chiarisce: “Nessuna autorizzazione da parte nostra, ma non abbiamo il potere di intervenire per bloccare qualcosa che viene fatto negli Stati Uniti d’America. Possiamo solo aspettare di vedere cosa sarà realizzato".

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 16 gennaio 2023

