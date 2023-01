Siena, elezioni comunali: vertice a due tra Lega e Forza Italia

16 gennaio 2023 a

Per le forze del centrodestra è il tempo delle scelte. Impossibile rimandare oltre una decisione sulla direzione da prendere in vista delle elezioni amministrative 2023. Il contropiede delle liste civiche, che giovedì 19 gennaio presenteranno ufficialmente la candidatura di Massimo Castagnini, fa scivolare la politica in posizione subalterna. E, soprattutto, rischia di incrinare in maniera definitiva quel fronte uscito abbastanza compatto da Palazzo Patrizi.

E dunque, mentre Fratelli d’Italia si aggrovigliava su obiettivi mai concretizzati, creando più di un malumore all’interno della coalizione, i civici imboccavano una strada senza voltarsi indietro. La conseguenza è aver frammentato almeno momentaneamente i partiti.

Oggi, 16 gennaio, non ci sarà il solito tavolo a quattro del lunedì, ma nella sede di Forza Italia si troveranno di fronte gli esponenti forzisti e la Lega. A supervisionare il tutto i parlamentari Erica Mazzetti e Mario Lolini. Pare difficile che all’ultimo tuffo possa rientrarvi FdI. L’incontro verterà sulla disponibilità reciproca a portare avanti Emanuele Montomoli. E’ probabile che si affronti anche l’argomento Castagnini.



Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 16 gennaio 2023

