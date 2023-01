Siena, nuovi T-Red, Sena Civitas: "Si fa sorveglianza di massa e cassa"

15 gennaio 2023 a

"Ma quanto siamo controllati? Si parla con slogan di privacy ma in realtà si va incontro alla sorveglianza di massa. A Siena tutto questo sta divenendo realtà: 6 telecamere installate in altrettanti incroci". A intervenire è Pietro Staderini, della lista civica Sena Civitas, dopo la recente installazione di nuovi T-Red sugli impianti semaforici della città.

"Sul territorio comunale, con i due nuovi T-Red installati, siamo saliti a 6 punti di controllo con i rilevatori semaforici: 1) Pescaia alta; 2) Porta Camollia (Biagio di Montluc e Don Minzoni); 3) Stazione vecchia (Don Minzoni e Mazzini); 4) Cerchiaia; 5) Via Cavour e Caduti di Vicobello; 6) Via V. Emanuele e Piazza Amendola. Tre di questi sono installati nell'arco di circa 300 metri: incredibile".

"Se nel corso del 2022 per le 4 installate si sono registrate circa 800 infrazioni al mese, è facile capire quanti migliaia di euro sono stati incassati dal Comune di Siena con la sanzione amministrativa minima di 167 euro. È facile quindi intuire anche come i 116 mila euro spesi per l'installazione degli ultimi due sistemi, verranno ampiamente e rapidamente ripagati". "Questa - tuona Staderini - è una politica tesa alla sicurezza stradale o è un modo per intensificare le entrate extratributarie?".

"La sicurezza stradale, che ha come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali, si ottiene con altri strumenti che non sono i rilevatori semaforici: la sicurezza - sostiene l'esponente di Sena Civitas - si persegue prima che avvenga l'infrazione e non dopo. Sulla sicurezza stradale occorrono invece investimenti di qualità e di lungo periodo: politiche strutturali multi-disciplinari come un maggiore presidio stradale, attraversamenti stradali rialzati nelle vie della città strette e pericolose, zone a rischio con limiti di 30 km/h".

