Siena, il Circolo Peppino Mereu porta la Sardegna nel territorio

C'è un pezzo di Sardegna in provincia di Siena. Batte nelle Crete come in Valdimerse, in Valdorcia e in Valdichiana, ma a breve avrà il suo punto di riferimento in Valdarbia, a Monteroni. E' il circolo Peppino Mereu, che il 28 gennaio 2023 inaugura la propria sede nella centrale via Roma. "Questo è un anno importante per la nostra realtà - spiega il presidente Dina Meloni - perché compie 40 anni, visto che è nato il 4 aprile 1983. Da allora ha riunito i tanti sardi arrivati in territorio senese, dando voce alle loro esigenze. La prima sede era a Monticiano e le tante attività che organizzava erano sia di carattere culturale, sia di aiuto nella vita e nel sociale per i pastori e tutti coloro che lo frequentavano da Asciano, Radicofani, Buonconvento e tutti gli altri paesi. Questa presenza ha contribuito al decoro delle campagne e delle colline, preservando il territorio e la biodiversità. Sono arrivati in un momento in cui i senesi si stavano spostando verso la città per cercare nuove opportunità e una vita diversa, spopolando i campi, ma grazie a chi veniva dalla Sardegna, c’è stato un immediato ricambio, e i risultati si vedono anche adesso. La cosa bella è che le famiglie si sono portate dietro le tradizioni dei rispettivi paesi".

Ne è una dimostrazione la festa del Fuoco di Sant'Antonio, che si svolge oggi (15 gennaio 2023) presso l’azienda agricola Sant’Anna a Radi. "Si tratta – spiega ancora Meloni - di una manifestazione molto diffusa un po’ in tutta la Sardegna, ma soprattutto nel centro. Naturalmente, pur essendo religiosa, ha radici antichissime che affondano nel pagano, come accade spesso incisa del genere".

