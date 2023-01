Siena, i tassisti: "Caro carburante insostenibile, chiediamo aumento Istat"

15 gennaio 2023 a

Il 2023, per i tassisti, è cominciato all'insegna dei rincari: 18 centesimi a litro in più per il carburante e la totale assenza di sostegni in grado di alleggerire i costi a carico del singolo stanno spingendo il comparto senese ad adattare i prezzi. “Abbiamo evitato di chiedere l'adeguamento Istat annuale delle tariffe – spiega Nicola Borghi, presidente del Consorzio Taxi Siena, - previsto dal regolamento comunale in materia di trasporto pubblico, per oltre 13 anni. Lo scorso giugno, però, siamo stati costretti a farlo, sia perché per un lungo periodo non avevamo lavorato a causa della pandemia, sia per il sostanziale aumento del costo di benzina e gasolio già nel corso del 2021. Lo scenario senza miglioramenti, però, ci ha portato a chiedere all'amministrazione un ulteriore aumento. Visto che l'ultimo ci è stato accordato meno di un anno fa, possiamo solo sperare che la domanda venga autorizzata nel breve periodo".

Borghi fa due conti: "Siamo arrivati a questo solo perché costretti: tra di noi c'è chi sopravvive a stento. Per fare un esempio, un pieno di gasolio, che non basta per le corse di una settimana, prima degli aumenti costava 100 euro e ora 120 euro. Se i prezzi dovessero rimanere tali anche d'estate, quando di solito ci muoviamo di più con i turisti, senza soluzioni il problema diventerà ben più grave”.

