Siena, l'Irlanda vuole avvertimenti sanitari sulle etichette del vino: la reazione dei produttori

L'Irlanda è pronta a introdurre avvertimenti sanitari sulle etichette del vino per mettere in guardia sui rischi dell’alcol, simili a quelli che si trovano sui pacchetti di sigarette, e i produttori senesi guardano a questa novità con sorpresa ma anche un po’ di ilarità. Per esempio, Letizia Cesani, dell’omonima azienda agricola a San Gimignano, commenta: “E' un pericoloso precedente, come associazione di categoria faremo un’interlocuzione ministeriale. Il mondo del vino non starà fermo”. Per Pierangela Lucioli dell’azienda San Gregorio di Chiusi "Non so a chi farà effetto: chi decide di fumare non fa caso a scritte e avvisi. Per me è una sciocchezza, va a finire che su queste etichette ci dobbiamo mettere tante di quelle cose che diventano lenzuola".

Consorzio Vino Chianti: "Alert sanitario in etichetta danno inestimabile"

Voce anche ai ristoratori. Michele Vitale del ristorante Da Michele, dice: “Gli italiani hanno una cultura del vino tale che non credo che un’etichetta possa cambiarla. La gastronomia e l’enologia italiane non si toccano, se le persone non sono capaci di mangiare e bere sono problemi loro”.

