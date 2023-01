Siena, il candidato sindaco Pacciani lancia frecciate agli avversari

14 gennaio 2023 a

a

a

Fabio Pacciani, nel giorno in cui ottiene l’appoggio della lista Sì - Patto dei cittadini, la settima che lo sosterrà alle prossime elezioni comunali, analizza la situazione e le persone con cui dovrà confrontarsi nella volata che porta alla poltrona di primo cittadino. “Anna Ferretti è una persona di valore, per questo siamo davanti a un tentativo ipocrita del Pd di ripulire la propria immagine. Questo significa gettare sabbia negli occhi dei cittadini”.

Elezioni comunali: il Pd dice sì alle primarie di centrosinistra. Roncucci: "Ho il mandato per allargare la coalizione"



Pacciani ne ha anche per l'altro candidato civico Emanuele Montomoli, che per la sua lista ha parlato di qualità a dispetto della quantità che caratterizzerebbe lo schieramento che sostiene l’ex rettore del Magistrato delle contrade: “Questa è una considerazione presuntuosa, una battuta infelice”. E il centrodestra? "E' in atto un meccanismo divisivo, anche sorprendente. Questa situazione ovviamente ci avvantaggia".

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 15 gennaio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.