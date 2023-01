Siena, presunta violenza su dodicenne: indagini serrate

15 gennaio 2023 a

Presunta violenza su dodicenne, sono ancora molti gli interrogativi che si pongono gli inquirenti su quanto avvenuto in un locale alle porte di Siena nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La Procura di Siena, ricevuta la notizia di reato, ha aperto formalmente il fascicolo procedendo contro ignoti per il reato di violenza sessuale, così da poter esperire maggiori accertamenti unitamente a quelli già in corso da parte della Squadra Mobile della Polizia di Siena, che è partita dal setaccio di alcuni post pubblicati sui social network dal fratello della ragazzina, dove si faceva riferimento a un presunto abuso favorito da una condizione di debolezza.

Social dove un familiare ha poi lanciato un appello: “Se avete visto o sapete qualcosa parlate. Questa ragazza era sotto alcol… Non abbiate paura”. La situazione è ancora nebulosa, e gli inquirenti stanno acquisendo informazioni e raccolgono dichiarazioni di organizzatori della festa, gestori del locale e potenziali testimoni e persone presenti quella sera alla festa, in attesa di poter sentire direttamente la ragazza, che al momento non avrebbe presentato una formale denuncia.

L'obiettivo è chiudere il cerchio almeno per quanto concerne la ricostruzione della festa e soprattutto della dinamica di partecipazione della presunta vittima, dal momento che il party era stato organizzato per la Befana, aperto a studenti maggiorenni e universitari, e vigeva certo per legge il divieto serale di far accedere minori di 14 anni.

