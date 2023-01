Siena, carenza medici di base: "Allarme in provincia"

15 gennaio 2023 a

Medici di medicina generale nella provincia di Siena, dopo la protesta simbolica delle luci spente negli ambulatori, la Fimmg torna a lamentare i gravi disagi del settore, primo tra tutti la carenza di personale.

“La carenza di medici è un problema cronico, non guaribile da un giorno all'altro ma necessita di una maggiore attenzione - ha detto Maurizio Pozzi, segretario della Fimmg Siena - . Nella nostra provincia le difficoltà sono tangibili soprattutto in Valdichiana, da Sinalunga a Montepulciano, da Torrita a Chiusi fino a Chianciano dove presto andrà via un altro medico. Stiamo tentando in tutti i modi di tamponare la situazione, alzando per esempio il massimale di pazienti che possono essere assegnati ad ogni professionista, da 1500 a 1800. Il problema anche qui è che il medico viene caricato di altro lavoro senza nemmeno ricevere tutte le retribuzioni previste".

"Nei prossimi mesi andranno in pensione altri medici, i bandi però verranno fatti ad aprile e ancora devono essere concordati - continua Pozzi -. Temo che per allora non ci saranno medici disposti a coprire ulteriori posti vacanti".

