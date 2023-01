Siena, tornano i clown di corsia dopo lo stop per il Covid

14 gennaio 2023 a

Stanno ripartendo le attività di NaSienasi Vip dopo gli anni di stop forzato a causa della pandemia. Gli operatori, che con la loro allegria coinvolgente cercano di portare un sorriso e un lampo di speranza in luoghi come i reparti ospedalieri, case di riposo, carcere e anche abitazioni private, non hanno ancora raggiunto il pieno ritmo che li caratterizzava prima del 2020, ma piano piano stanno riprendendo possesso dei luoghi da contagiare con la loro energia. Per questo, pur potendo contare sull'esperienza di uomini e donne già in organico, con tanta voglia di lasciare il segno, l'associazione ha deciso di organizzare un corso di formazione per nuove leve, in modo da garantirsi un ricambio e allargare le fila, effettivamente un po' provate dalla pandemia.

I Nasi rossi: "Il Covid ci ha bloccato e rischiamo di perdere qualcuno del gruppo"

Per diventare clown di corsia non occorrono doti particolari: basta ritagliarsi un po’ di tempo tra gli impegni della giornata e avere voglia di mettersi in gioco. Ai volontari verrà offerto un percorso formativo, che parte da un corso base, che si svolgerà a Siena tra il 24 e il 26 marzo 2023, e proseguirà con allenamenti settimanali, tenuti dai trainers, e workshop periodici con formatori professionisti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione o la pagina Facebook Nasienasi Vip Siena odv.

