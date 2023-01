Siena, Mps in attesa di decisioni da parte dello Stato

14 gennaio 2023 a

Inizio del 2023 davvero positivo per Mps. In Borsa il titolo ha guadagnato oltre il 12% in cinque giorni, e anche gli analisti sembrano adesso apprezzare quanto fatto dall’ad Luigi Lovaglio in questi mesi. Tutto ciò, però, non sarebbe sufficiente a dare solide basi all’ipotesi stand alone, non tanto sotto l’aspetto patrimoniale, dove la banca sembra aver allontanato gli spettri di una nuova ricapitalizzazione a stretto giro, quanto sotto il profilo commerciale. Pesa il volere di Palazzo Chigi, l’impegno dello Stato per l’uscita dal capitale è vincolante.

Mps, dopo le difficoltà adesso gli investitori hanno fiducia

Molto dipenderà da chi prenderà in mano la questione il prossimo mese. Se sarà ancora Alessandro Rivera, attuale dg del Tesoro ma con il mandato in scadenza il 24 gennaio, il piano di azione potrebbe non prevedere né stravolgimenti, né accelerazioni improvvise. Differente sarebbe invece avere un cambio della guardia.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 14 gennaio

