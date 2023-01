Siena, Massimo Vita non correrà alle primarie: "Rinuncio per sostenere Anna Ferretti"

14 gennaio 2023 a

Massimo Vita si fa da parte. La decisione è arrivata dopo la candidatura alle primarie del centrosinistra a Siena di Anna Ferretti. “Se c’è lei non ci sarò io – dichiara – Rinuncio alla mia candidatura perché non ha senso per me andare contro Anna Ferretti. Abbiamo effettuato un lavoro comune che è stato realizzato nel corso di anni". "Anna ha tutto il mio sostegno - afferma l'esponente del civismo senese - Spero che possa vincere le primarie e credo che con lei come candidata a sindaco il centrosinistra abbia una possibilità di vincere le prossime elezioni amministrative. Finalmente il Pd ha deciso di accettare le primarie. Non volevano farle, io lo dicevo dal febbraio dello scorso anno che questa era la strada giusta da intraprendere".

