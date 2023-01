Siena, Wine&Siena 2023 con 600 etichette

13 gennaio 2023 a

a

a

Sarà un'edizione ricca, quella del Wine&Siena 2023 - i Capolavori del Gusto, che si svolgerà dal 27 al 30 gennaio al Santa Maria della Scala, Ci saranno circa 600 etichette di vini selezionati da The Wine Hunter, che arriveranno da Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna, Lombardia, Alto Adige, Friuli., senza dimenticare Toscana, Piemonte, Veneto o regioni come Abruzzo, Emilia Romagna, e Lazio. Bottiglie anche dalla Francia, accanto a 60 eccellenze della gastronomia, tra cioccolati, formaggi, olio, carni e salumi, birra, salumi, pasta, riso, cereali, grappe, liquori, e non solo, dalla Campania all’Alto Adige passando da Toscana, Marche, Abruzzo.

Torna Wine&Siena: dal 27 al 30 gennaio al Santa Maria della Scala

Come detto, l'ottava edizione della prima grande manifestazione dell'anno enoico nazionale tornerà nelle prestigiose sale del Vecchio Spedale. dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche. Venerdì 27 gennaio, taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale, mentre i percorsi sensoriali partiranno alle 11 di sabato 28 gennaio al Santa Maria della Scala.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.