Siena, violenza su 12enne: accertamenti della polizia sul racconto riferito dal fratello

13 gennaio 2023 a

a

a

Serrati accertamenti in corso dalla parte degli agenti della Squadra Mobile della polizia di Siena sul caso della presunta violenza o molestia sessuale che avrebbe subito una ragazzina di 12 anni nel corso di una serata in un locale alle porte di Siena, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

Una vicenda particolarmente delicata e complessa che ha profondamente scosso la città visto il coinvolgimento di ragazzi così giovani, aprendo molti fronti di discussione sui pericoli che corrono le nuove generazioni nel corso di serate e momenti di “movida”.

Sono ore frenetiche queste gli operatori di Polizia, che nel massimo riserbo stanno portando avanti un certosino lavoro di verifica di quanto essenzialmente è stato denunciato dal fratello della presunta vittima attraverso alcuni post sui social network, dove si riferiva del presunto abuso e del fatto che questo sarebbe stato probabilmente compiuto da due giovani, stando alle prime ipotesi.

Informata la Procura, per adesso non c'è ancora l'ufficialità della notizia di reato che porta all'apertura di un fascicolo, anche perché secondo quanto prescrive la nuova riforma Cartabia, per la trasmissione delle notizie di reato servono elementi ancora più dirimenti e circostanziati. La faccenda rientra fra quelle del Codice Rosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.