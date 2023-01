Siena, morte David Rossi, Rizzetto: "Presto la nuova commissione d'inchiesta"

12 gennaio 2023 a

"Presto una nuova commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera . Non si ferma dunque l'impegno per fare luce sulla vicenda legata alla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel marzo del 2013.

"Riparte dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera - spiega il deputato di FdI - l’iter di esame della proposta di Fratelli d’Italia, a mia prima firma, per poter istituire una nuova Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Gli importanti risultati ottenuti nella scorsa legislatura, dalla precedente Commissione, dimostrano che va proseguito quel lavoro che ha già portato all’apertura di un’inchiesta a Genova e che vede indagati tre pubblici ministeri".

"È dovere del Parlamento - ha proseguito Rizzetto - continuare ad accertare e ricostruire tutte le circostanze e le responsabilità che hanno causato la morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, per arrivare alla verità. Ringrazio i miei colleghi, il presidente della Commissione Giustizia, On. Ciro Maschio, e il presidente della Commissione Finanze, On. Marco Osnato, che hanno prontamente dato inizio ai lavori per procedere in tempi brevi all’approvazione della proposta per l’istituzione della nuova Commissione".

