Siena, Whirlpool pronta a investire 1,6 milioni e a produrre 400 mila pezzi nel 2023. Le novità sulla cessione

Quattro ore e mezzo di riunione tra azienda e sindacati per parlare del futuro di Whirlpool. La multinazionale ha presentato i propri piani e il proprio programma di produzione e di investimenti per il 2023: nello stabilimento di Siena in viale Toselli l’obiettivo è quello di andare a produrre 400 mila pezzi, lo stesso numero del 2022. L’azienda ha assicurato investimenti nel sito produttivo senese per 1,6 milioni di euro nei prossimi dodici mesi per modifiche su prodotti e processi produttivi. Non poteva non essere affrontata la questione della possibile vendita degli stabilimenti nell’area Emea, quindi in Europa, Medio Oriente e Africa; ma nel corso della riunione l’azienda non ha fornito particolari aggiornamenti, comunicando che prosegue la trattativa con due gruppi industriali interessati.

