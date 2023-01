Abbadia San Salvatore, compie 105 anni la super nonna dell'Amiata

11 gennaio 2023 a

a

a

Il tempo vola e ieri la signora Irma Tondi di Abbadia San Salvatore ha compiuto la bellezza di 105 anni! Nata il 10 gennaio 1918, è giunta all’ambito traguardo dei 105 anni, con qualche piccola défaillance fisica, dovuta anche a una recente caduta, ma ancora lucida di mente, socievole, partecipe alla vita familiare, visto che ha la fortuna di vivere in casa con la figlia, circondata dall’affetto e dall’attenzione del genero, delle tre nipoti, dei bisnipoti e degli altri congiunti.

Amiata e Val d'Orcia, assalto dei turisti alle Terme e alle feste tradizionali

A lei non sfugge nulla e con lei si può conversare amabilmente, dato il carattere espansivo e forte, l’umore buono e il volto sorridente. È sempre stata molto legata alla famiglia e ancora oggi si preoccupa di tutti i suoi cari, e in particolare dei pronipoti, dai più grandi agli ultimi arrivati. Pur essendo nativa di Abbadia San Salvatore, a 12 anni si trasferì con i suoi a Grosseto, per motivi lavorativi. Qui conobbe e sposò Vilmo Grilli, “un ragazzo stupendo”, con il quale si sono voluti molto bene.

Amiata, prima nevicata. Imbiancati la Vetta e il prato di Macinaie e Contessa

Con il compleanno di Irma, Abbadia San Salvatore e l’Amiata si confermano ancora una volta terra di centenari.

Sull'Amiata i cannoni sparano la neve. Bene le nuove aste dell'impianto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.