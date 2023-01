Asciano, muore travolto da un grosso sacco di mangime

10 gennaio 2023 a

Travolto da un enorme sacco di mangime mentre si trovava all’interno dell'azienda agricola, muore a 86 anni a pochi metri dalla sua abitazione. E’ successo nel pomeriggio di martedì 10 intorno alle 16 in una zona di campagna nei pressi di Asciano. Un’altra tragedia in agricoltura, avvenuta all’interno di una azienda con alcuni bovini che si trova in Strada del Casone.

La ricostruzione della dinamica è ancora in corso, per capire esattamente cosa è successo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, l'ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, i vigili del fuoco di Siena e i carabinieri. E' stato attivato anche il servizio Prevenzione igiene e sicurezze nei luoghi di lavoro della Asl. Da accertare come sia successo, se sia stata una distrazione o una tragica fatalità.

Sembra che l'uomo sia stato schiacciato dall'enorme peso del sacco. Inutili i tentativi per cercare di rianimare l'anziano. Inizialmente era stato allertato anche Pegaso ma l'uomo è deceduto prima di poter essere portato sull'elisoccorso.

