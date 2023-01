Siena, un progetto per far conoscere la città ai bambini

10 gennaio 2023 a

Laboratori museali, itinerari urbani, visita a una seduta del Consiglio Comunale, per sviluppare riflessioni su cosa sia la città, su come si organizza una comunità per prendere decisioni, sulle relazioni sociali che permettono di ridurre le distanze, sulla accoglienza e la cura oltre ad una visita partecipativa alla sala del Pellegrinaio del Santa Maria della Scala.

“Piccolacittà” Il progetto formativo ha coinvolto le bambine e i bambini senesi e ha avuto come esito finale una piccola lista di richieste da sottoporre al primo cittadino: un mezzo pubblico elettrico che collega i luoghi dei bambini, dove salire senza genitori, orti urbani dove coltivare e raccogliere frutta e verdura, un chiosco che si muove in città dove prendere in prestito i libri, tende dove dormire e amache dove riposarsi.

Un progetto sperimentale, condotto da architette e educatrici museali che ha coinvolto i giovanissimi cittadini di Siena. Protagonisti di un processo di auto-formazione, 35 bambine e bambini in tutto, fra i 6 e gli 11 anni, che per 8 mattine hanno immaginato insieme la loro città ideale: “vivace”, “colorata”, “gentile”, “accogliente e calorosa". La presentazione del progetto venerdì 13 gennaio dalle ore 18 al Circolo Arci di Ravacciano, in via Duccio di Buoninsegna, 35, alla presenza del sindaco di Siena Luigi De Mossi e dell’assessore al Sociale del Comune di Siena Francesca Appolloni. Le bambine e i bambini di “Piccolacittà” saranno i protagonisti della presentazione dei lavori di analisi, riflessione e progettazione di proposte per immaginare la città ideale.

