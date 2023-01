Siena, a Montepulciano gli studenti incontrano ragazzi di Betlemme e Gerusalemme

10 gennaio 2023 a

Suggestivo appuntamento, quello che si terrà venerdì 13 gennaio 2023 a Montepulciano: gli studenti delle classi seconde e terze dei licei Poliziani, in una giornata dedicata alla pace, incontreranno i ragazzi del coro Sound of Angels – Bethlehem, costituito da giovani delle scuole cristiane di Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour e Gerusalemme per volontà di padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa e direttore di tutte le scuole della Custodia. Sarà presente anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza (oltre che arcivescovo di Siena-Colle Val'd'Elsa-Montalcino) insieme a Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della pace di Arezzo.

Il giorno seguente il coro avrà modo di condividere esperienze formative con Judy Diodato, direttrice del Coro giovanile della Valdichiana, della Corale Poliziana, nonché vice direttrice dell’Istituto di musica, che ha favorito i contatti con i cori e gli organizzatori dei concerti di Roma, Assisi e Firenze. Il coro Sound of Angels – Bethlehem si esibirà in concerto a Montepulciano, nella Chiesa del Santissimo Nome di Gesù, sabato 14 gennaio alle ore 17, con la partecipazione del Coro Giovanile della Valdichiana.

