Siena, elezioni amministrative: martedì 10 gennaio l'assemblea comunale del Pd

10 gennaio 2023 a

Si terrà questa sera, martedì 10 gennaio 2023, al circolo del Ruffolo di Siena una nuova assemblea comunale del Partito democratico. Il tempo stringe ed è il momento delle scelte e delle decisioni in vista delle elezioni amministrative della primavera.

Il Pd senese si ritroverà questa sera e nella circostanza saranno molti gli argomenti al centro della discussione: su tutti, le alleanze in vista del voto e la scelta del candidato sindaco. O, per meglio dire, le primarie che sono il metodo da più parti invocato per arrivare alla selezione di colui o di colei che sarà candidato per palazzo pubblico. Il Pd cerca quindi la propria linea, che verrà poi illustrata nel prossimo tavolo del centrosinistra senese: una riunione in tal senso deve ancora essere programmata e calendarizzata.

Le alleanze, quindi, saranno al centro della discussione che verrà effettuata nell’assemblea comunale del Partito democratico di questa sera. Perché nel famoso tavolo del centrosinistra senese sono rimasti Pd, Europa Verde, Socialisti, Sinistra Italiana più le associazioni civiche che chiedono le primarie, come Iep guidata da Ernesto Campanini e il gruppo di Massimo Vita. Sono fuori al momento il Movimento 5 Stelle, che in estate a Siena ha vissuto l’ennesimo momento complicato e scossone, e poi i partiti del Terzo Polo, ovvero Italia Viva e Azione.

