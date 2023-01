Siena, incendio in un laboratorio di pasticceria

09 gennaio 2023 a

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle ore 21:55 di lunedì 9 gennaio nel comune di Siena in Via Luigi Sprugnoli, per un incendio in un laboratorio di pasticceria.

La squadra dei Vigili del fuoco, entrata all’interno del locale, ha confinato ed estinto le fiamme, mentre successivamente si è provveduto al raffreddamento e alla messa in sicurezza il locale.

