Siena, ponte ciclopedonale a Taverne d'Arbia costerà un milione in più

09 gennaio 2023 a

a

a

Taverne d'Arbia e Arbia avranno il ponte ciclopedonale che collegherà i due centri abitati. L'intervento è infatti inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 del Comune di Siena, che però ha dovuto rivedere i conti e i costi delle operazioni, che sono aumentati quasi del 30%. La spesa, precedentemente stimata in 2 milioni di euro, è ora stata rivista: Palazzo pubblico prevede infatti di andare a spendere 2 milioni e 950 mila euro. Di questa cifra complessiva, 1.950.775,96 euro sono stati finanziati (e la prima tranche è già arrivata in Comune) dal Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso la Missione 5 Inclusione e coesione. La parte restante verrà coperta con fondi comunali.

Ponte ciclo pedonale sull'Arbia grazie ai finanziamenti del Pnrr

La struttura storica non sarà abbattuta ma sarà in futuro accompagnata da un’altra praticamente parallela che sarà dedicata agli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti. I finanziamenti del Pnrr, inoltre, saranno utilizzati anche per i campi sportivi di Taverne, dove verranno ultimati i lavori per dare vita a una struttura moderna e funzionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.